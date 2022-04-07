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АПБА обратилась к предпринимателям с просьбой снять с продажи Kinder Eggs

АПБА обратилась к предпринимателям с просьбой снять с продажи Kinder Eggs Агентство продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к предпринимателям с просьбой убрать Kinder Eggs с продажи.
Здоровье
7 апреля 2022 г. 18:38
АПБА обратилась к предпринимателям с просьбой снять с продажи Kinder Eggs

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к предпринимателям с просьбой убрать Kinder Eggs с продажи.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Было отмечено, что в некоторых партиях продукции итальянской компании Ferrero со сроком годности 20 апреля – 21 августа, 11 июля - 7 октября 2022 года был обнаружен сальмонеллез.

АПБА призывает компании-импортеры указанных продуктов, срок годности которых составляет 20 апреля - 21 августа, 11 июля-7 октября 2022 года, в короткие сроки обеспечить отзыв продукции и проинформировать об этом Агентство.

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Версия на азербайджанском языке AQTA kinder yumurtalarının satışdan yığışdırılması ilə bağlı sahibkarlara müraciət edib

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