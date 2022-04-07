АПБА обратилась к предпринимателям с просьбой снять с продажи Kinder Eggs

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к предпринимателям с просьбой убрать Kinder Eggs с продажи.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к предпринимателям с просьбой убрать Kinder Eggs с продажи.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Было отмечено, что в некоторых партиях продукции итальянской компании Ferrero со сроком годности 20 апреля – 21 августа, 11 июля - 7 октября 2022 года был обнаружен сальмонеллез.

АПБА призывает компании-импортеры указанных продуктов, срок годности которых составляет 20 апреля - 21 августа, 11 июля-7 октября 2022 года, в короткие сроки обеспечить отзыв продукции и проинформировать об этом Агентство.