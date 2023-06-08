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АПБА начало подготовку к празднику Гурбан байрам

АПБА начало подготовку к празднику Гурбан байрам Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) начало процесс подготовки к празднику Курбан байрам.
Здоровье
8 июня 2023 г. 13:48
АПБА начало подготовку к празднику Гурбан байрам

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) начало процесс подготовки к празднику Гурбан байрам.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель АПБА Гошгар Тахмезли.

По его словам, агентство совместно с компетентными структурами провело мониторинг в пунктах забоя скота: "В местах, не соответствующих принятым в стране стандартам, будут установлены бойни палаточного типа".

Г.Тахмезли также напомнил, что в селе Агалы Зангиланского района и селе Талыш Тертерского района установлены пункты забоя палаточного типа: "В соответствии с градостроительным планом в этих селах будут построены стационарные бойни".

Отметим, что Гурбан байрам в Азербайджане в этом году будет отмечаться 28-29 июня.

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