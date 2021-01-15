В Нью-Йорке открылась выставка азербайджанской художницы

Выставка будет открыта для посещения до 16 февраля

В галерее современного искусства SAPAR в Нью-Йорке открылась выставка азербайджанской художницы, основателя Центра современного искусства Yarat Аиды Махмудовой.

Как сообщает сотрудник Report, на выставке под названием PASTPRESENTFUTURE (прошлое, настоящее, будущее) представлено более 30 работ художницы.

Выставка, реализуемая в рамках программы поддержки женщин-художников из стран Центральной Азии и Кавказа, является второй сольной выставкой А.Махмудовой в Нью-Йорке.

Говоря о том, что ей очень понравились работы А.Махмудовой, соосновательница галереи Нина Левент отметила, что художница языком искусства представила общественности США красоту богатой природы Азербайджана: "Для нас большая честь принимать выставку азербайджанской художницы. В своих работах художница в своеобразном стиле представила взгляд природы, отражающий внутренний и внешний мир человека, гармонию красок прошлого, настоящего и будущего. Современными штрихами с помощью воображения и силой кисти Аида ханум прекрасно показала завораживающие краски богатой природы Азербайджана. Думаю, что любители искусства получат от этой выставки большое удовольствие".

Выставка будет открыта для посещения до 16 февраля.