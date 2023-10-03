В Батуми проходит фотовыставка, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

В Батумском музыкальном центре открылась фотовыставка "Гейдар Алиев - 100: архитектор благополучия", приуроченная к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как передает грузинское бюро
На выставке, открывшейся в рамках 10-го Батумского Черноморского фестиваля музыки и искусства, экспонируются фотографии, отражающие различные периоды жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, его встречи с экс-президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, известными общественно-политическими деятелями, деятелями культуры и искусства. В рамках выставки были также представлены книги о Гейдаре Алиеве.
Делясь впечатлениями, посетители выставки отмечали выдающиеся способности и интеллект общенационального лидера, его огромные заслуги в развитии региона.