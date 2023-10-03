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В Батуми проходит фотовыставка, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

В Батуми проходит фотовыставка, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева В Батумском музыкальном центре открылась фотовыставка "Гейдар Алиев - 100: архитектор благополучия", приуроченная к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Выставки
3 октября 2023 г. 01:00
В Батуми проходит фотовыставка, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

В Батумском музыкальном центре открылась фотовыставка "Гейдар Алиев - 100: архитектор благополучия", приуроченная к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает грузинское бюро Report, на открытии выставки присутствовали глава правительства Аджарской Автономной Республики Грузии Торнике Рижвадзе, члены правительства и парламента, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, генеральный консул Азербайджана в Батуми Парвиз Исмаилзаде и сотрудники консульства, генеральный консул Турции в Батуми, дипломаты, представители компании SOCAR в Батуми и представители общественности.

На выставке, открывшейся в рамках 10-го Батумского Черноморского фестиваля музыки и искусства, экспонируются фотографии, отражающие различные периоды жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, его встречи с экс-президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, известными общественно-политическими деятелями, деятелями культуры и искусства. В рамках выставки были также представлены книги о Гейдаре Алиеве.

Делясь впечатлениями, посетители выставки отмечали выдающиеся способности и интеллект общенационального лидера, его огромные заслуги в развитии региона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBatumidə Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş fotosərgi açılıb

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