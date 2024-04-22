Таджикистан и Иран рассматривают транзитные возможности порта Чабахар

Таджикская делегация во главе с заместителем министра транспорта Шоистой Саидмуродзодой прибыла с визитом в Иран.

Таджикская делегация во главе с заместителем министра транспорта Шоистой Саидмуродзодой прибыла с визитом в Иран.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба посольства республики в Душанбе.

В рамках поездки в Тегеране прошло заседание Совместного комитета по международным транспортным коридорам Таджикистана и Ирана. Его председателем стал заместитель министра дорог и городского развития ИРИ Дориюш Амони.

Основной темой переговоров оказался южно-восточный порт Чабахар. Как отметили в диппредставительстве, Душанбе заинтересован в данном выходе к морю для доступа на международную арену в новом статусе.

В планах таджикской делегации также обсудить с руководством Ирана транзитное сотрудничество между государствами.

Отметим, что последние годы Душанбе и Тегеран активно наращивают сотрудничество в различных сферах. Так, Иране хочет обмениваться электроэнергией с Таджикистаном, а в в начале марта стало известно о готовности экспортировать лекарства и медицинское оборудование.