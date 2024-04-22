О нас

Таджикистан и Иран рассматривают транзитные возможности порта Чабахар

Таджикистан и Иран рассматривают транзитные возможности порта Чабахар Таджикская делегация во главе с заместителем министра транспорта Шоистой Саидмуродзодой прибыла с визитом в Иран.
В регионе
22 апреля 2024 г. 17:23
Таджикистан и Иран рассматривают транзитные возможности порта Чабахар

Таджикская делегация во главе с заместителем министра транспорта Шоистой Саидмуродзодой прибыла с визитом в Иран.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба посольства республики в Душанбе.

В рамках поездки в Тегеране прошло заседание Совместного комитета по международным транспортным коридорам Таджикистана и Ирана. Его председателем стал заместитель министра дорог и городского развития ИРИ Дориюш Амони.

Основной темой переговоров оказался южно-восточный порт Чабахар. Как отметили в диппредставительстве, Душанбе заинтересован в данном выходе к морю для доступа на международную арену в новом статусе.

В планах таджикской делегации также обсудить с руководством Ирана транзитное сотрудничество между государствами.

Отметим, что последние годы Душанбе и Тегеран активно наращивают сотрудничество в различных сферах. Так, Иране хочет обмениваться электроэнергией с Таджикистаном, а в в начале марта стало известно о готовности экспортировать лекарства и медицинское оборудование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Сийярто: Венгрия пока будет блокировать выделение ЕС 2 млрд евро для Украины
Сийярто: Венгрия пока будет блокировать выделение ЕС 2 млрд евро для Украины
22 апреля 2024 г. 17:07
Рахмон и Кэмерон обсудили расширение связей между Таджикистаном и Британией
Рахмон и Кэмерон обсудили расширение связей между Таджикистаном и Британией
22 апреля 2024 г. 16:13
Секретарь Совбеза Ирана примет участие в форуме по безопасности в Петербурге
Секретарь Совбеза Ирана примет участие в форуме по безопасности в Петербурге
22 апреля 2024 г. 15:43
Президенты Турции и Ирака провели встречу в Багдаде
Президенты Турции и Ирака провели встречу в Багдаде
22 апреля 2024 г. 15:30
В Ереване проходит акция протеста у представительства Евросоюза
В Ереване проходит акция протеста у представительства Евросоюза
22 апреля 2024 г. 15:19
Посол США обсудил с вице-премьером Армении процесс демаркации границы с Азербайджаном
Посол США обсудил с вице-премьером Армении процесс демаркации границы с Азербайджаном
22 апреля 2024 г. 14:42
СК Армении: В ходе беспорядков в Тавуше задержаны семь человек
СК Армении: В ходе беспорядков в Тавуше задержаны семь человек
22 апреля 2024 г. 14:02
Армянский депутат: Малыми шагами пытаемся выстроить атмосферу доверия с Азербайджаном
Армянский депутат: Малыми шагами пытаемся выстроить атмосферу доверия с Азербайджаном
22 апреля 2024 г. 13:50
Спецпредставитель ЕС находится с визитом в Ереване
Спецпредставитель ЕС находится с визитом в Ереване
22 апреля 2024 г. 13:35
Песков: Путин и Пашинян в скором будущем обсудят уход российских пограничников 
Песков: Путин и Пашинян в скором будущем обсудят уход российских пограничников 
22 апреля 2024 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi