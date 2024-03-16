В Анкаре проходит выставка "Узоры Новруза" работ народного художника Арифа Гусейнова

В столице Турции Анкаре открылась выставка "Узоры Новруза", на которой экспонируются работы народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова.
Как сообщает корреспондент местного бюро
Мероприятие, посвященное 80-летию Арифа Гусейнова, организовано Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Ассоциацией культуры искусств и ремесленников (SAKÜDER).
В беседе с корреспондентом Report Ариф Гусейнов отметил, что его работы хранятся в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, Московском государственном художественном музее народов Востока (Государственный музей Востока РФ - ред.), Азербайджанской государственной картинной галерее, а также в частных коллекциях.
"Это четвертая выставка, организованная по случаю моего 80-летия, до этого три выставки были организованы в Баку. Последнюю выставку было решено провести в Анкаре, что стало для меня было приятным сюрпризом", - подчеркнул А.Гусейнов.
Художник также выразил уверенность, что и в братской Турции к его работам будет большой интерес.