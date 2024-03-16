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В Анкаре проходит выставка "Узоры Новруза" работ народного художника Арифа Гусейнова

В Анкаре проходит выставка "Узоры Новруза" работ народного художника Арифа Гусейнова В столице Турции Анкаре открылась выставка "Узоры Новруза", на которой экспонируются работы народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова.
Выставки
16 марта 2024 г. 23:29
В Анкаре проходит выставка Узоры Новруза работ народного художника Арифа Гусейнова

В столице Турции Анкаре открылась выставка "Узоры Новруза", на которой экспонируются работы народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report, на выставке, которая продлится до 22 апреля, представлены 25 работ художника, связанных с древними традициями миниатюрного искусства Азербайджана.

Мероприятие, посвященное 80-летию Арифа Гусейнова, организовано Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Ассоциацией культуры искусств и ремесленников (SAKÜDER).

В беседе с корреспондентом Report Ариф Гусейнов отметил, что его работы хранятся в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, Московском государственном художественном музее народов Востока (Государственный музей Востока РФ - ред.), Азербайджанской государственной картинной галерее, а также в частных коллекциях.

"Это четвертая выставка, организованная по случаю моего 80-летия, до этого три выставки были организованы в Баку. Последнюю выставку было решено провести в Анкаре, что стало для меня было приятным сюрпризом", - подчеркнул А.Гусейнов.

Художник также выразил уверенность, что и в братской Турции к его работам будет большой интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ankarada xalq rəssamı Arif Hüseynovun “Novruz naxışları” sərgisi keçirilir

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