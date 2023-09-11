Азербайджан будет представлен на “Доха Экспо 2023”

Национальный павильон Азербайджана будет представлен на международной выставке садоводства “Доха Экспо 2023” (International horticultural EXPO 2023 Doha) при организации Центра Гейдара Алиева.

Национальный павильон Азербайджана будет представлен на международной выставке садоводства “Доха Экспо 2023” (International horticultural EXPO 2023 Doha) при организации Центра Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, выставка "Доха Экспо 2023“ пройдет со 2 октября по 28 марта 2024 года и будет посвящена теме ”Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда“ (”Green Desert, Better Environment“). Ее цель - поощрение инноваций и борьба с опустыниванием.

На выставке представлены более 70 стран и около 20 международных организаций. В рамках выставки посетители смогут ознакомиться с современным сельским хозяйством, технологиями и инновациями.

Ожидается, что выставка примет более 3 миллионов посетителей.

Напомним, что национальный павильон Азербайджана также был представлен на международной выставке садоводства “Пекин Экспо 2019”.