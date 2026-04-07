UKMTO: К югу от иранского острова Киш атакован контейнеровоз

К югу от иранского острова Киш атакован контейнеровоз.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"Контейнеровоз был поражен неизвестным снарядом, что привело к повреждениям. Экипаж в безопасности, все члены экипажа найдены. О воздействии на окружающую среду не поступало сообщений", - сказано в сообщении.

UKMTO также сообщило о том, что в период 28 февраля по 7 апреля получено 27 сообщений об инцидентах, затронувших суда, работающие в Персидском, Оманском заливах и Ормузском проливе, а также в прилегающих к ним районах.