UKMTO: К югу от иранского острова Киш атакован контейнеровоз
Другие страны
- 07 апреля, 2026
- 14:10
К югу от иранского острова Киш атакован контейнеровоз.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).
"Контейнеровоз был поражен неизвестным снарядом, что привело к повреждениям. Экипаж в безопасности, все члены экипажа найдены. О воздействии на окружающую среду не поступало сообщений", - сказано в сообщении.
UKMTO также сообщило о том, что в период 28 февраля по 7 апреля получено 27 сообщений об инцидентах, затронувших суда, работающие в Персидском, Оманском заливах и Ормузском проливе, а также в прилегающих к ним районах.
