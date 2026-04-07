    США и Израиль атаковали железнодорожный мост в иранском Кашане

    • 07 апреля, 2026
    США и Израиль нанесли удары по железнодорожному мосту Яхья Абад в иранском городе Кашан провинции Исфахан.

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

    Сообщается, что в результате этого нападения погибли два человека, еще трое получили ранения.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, нанеся удары по Израилю. Также атакам подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    ABŞ və İsrail İranın Kaşan şəhərində dəmir yolu körpüsünə hücum edib
    US and Israel attack railway bridge in Iran's Kashan

    Последние новости

    16:21

    Аль-Ансари: Окно возможностей для дипрешения конфликта на Ближнем Востоке закрывается

    Другие страны
    16:15

    ANAMA: Причина большинства минных инцидентов - несоблюдение гражданами правил безопасности

    Внутренняя политика
    16:13

    Трамп: Сегодня решающая ночь для Ирана

    Другие страны
    16:07

    Орбан рассказал Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в Венгрии

    Другие страны
    16:06

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось на 2,6%

    Бизнес
    16:05

    США атаковали военные объекты на иранском острове Харк - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:53

    В Азербайджане доля "зеленой энергии" в суточном производстве составила 29%

    Энергетика
    15:50

    Абдельатти обсудил с коллегами из Ирака и Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    15:46

    В ЕС не стали называть сроки по новым ограничениям в отношении энергетики РФ

    Другие страны
    Лента новостей