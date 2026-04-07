США и Израиль атаковали железнодорожный мост в иранском Кашане
В регионе
- 07 апреля, 2026
- 15:01
США и Израиль нанесли удары по железнодорожному мосту Яхья Абад в иранском городе Кашан провинции Исфахан.
Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.
Сообщается, что в результате этого нападения погибли два человека, еще трое получили ранения.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, нанеся удары по Израилю. Также атакам подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
