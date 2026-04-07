США атаковали военные объекты на иранском острове Харк - ОБНОВЛЕНО

Целью атак США на острове Харк стали военные объекты.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"США поразили десятки военных целей на острове в течении ночи", - заявил он.

Сообщений о том, что США задействовали наземные войска для атаки на остров, по данным Fox News, не поступало.

Иранский остров Харк подвергся нескольким ударам, прогремели взрывы.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что остров является ключевым экспортным нефтяным хабом Ирана.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.