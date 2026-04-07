Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    • 07 апреля, 2026
    • 14:44
    Ильхам Алиев принял генерального прокурора Верховного суда Турции

    7 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального прокурора Верховного суда Турецкой Республики Мухсина Шентюрка.

    Как сообщает Report, выразив признательность за прием, генеральный прокурор Верховного суда Турецкой Республики отметил, что для них большая честь встретиться с главой нашего государства.

    Мухсин Шентюрк передал главе нашего государства приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, просил передать и его приветствия главе Турецкого государства.

    В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто успешное развитие основанных на принципах братства и стратегического союзничества двусторонних отношений во всех сферах, отмечено, что в мире нет стран, которые были бы столь близки друг другу, как Азербайджан и Турция.

    На встрече было отмечено, что между органами прокуратуры двух стран налажены плодотворные отношения, в этой связи затронуто эффективное сотрудничество в рамках Организации тюркских государств, подчеркнута важность расширения обмена опытом.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

    Ильхам Алиев Мухсин Шентюрк Турция Реджеп Тайип Эрдоган Организация тюркских государств (ОТГ)
    Фото
    İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev receives Prosecutor General of Türkiye's Supreme Court of Appeal

