Пашинян лидирует по популярности на предстоящих парламентских выборах в Армении

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян лидирует среди социологических опросов по предстоящим парламентским выборам в стране.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Gallup International Association (GIA).

Согласно опросу, проведенному организацией среди 1001 респондента, 24,3% избирателей готовы проголосовать на парламентских выборах за правящую партию "Гражданский договор", лидером которой является Никол Пашинян. Согласно данным армянских СМИ, этот результат демонстрирует положительный рост.

За партию "Сильная Армения", возглавляемую российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, готовы проголосовать 13,4% респондентов. Партию "Процветающая Армения", которую возглавляет предприниматель Гагик Царукян, готовы выбрать 7,9% респондентов, а за блок "Армения", возглавляемый экс-президентом страны Робертом Кочаряном - всего 5,5% опрошенных.

Всего среди респондентов чуть больше половины - 51,9% - намерены принять участие в предстоящих выборах.

Отметим, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.