    Paşinyan Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərində populyarlığa görə liderdir

    Region
    • 07 aprel, 2026
    • 14:52
    Paşinyan Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərində populyarlığa görə liderdir

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ölkədə keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı sosioloji sorğuların nəticələri üzrə liderdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i "Gallup International Association"a (GIA) istinadən məlumat yayıb.

    Təşkilatın 1001 respondent arasında keçirdiyi sorğuya əsasən, seçicilərin 24,3 %-i parlament seçkilərində Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasına səs verməyə hazırdır. Ermənistan KİV-in məlumatına görə, bu nəticə müsbət artım nümayiş etdirir.

    Rusiyalı iş adamı Samvel Karapetyanın başçılıq etdiyi "Güclü Ermənistan" partiyasına respondentlərin 13,4 %-i, digər iş adamı Qaqik Sarukyanın rəhbərlik etdiyi "Çiçəklənən Ermənistan" partiyasına respondentlərin 7,9 %-i, ölkənin sabiq prezidenti Robert Koçaryanın rəhbəri olduğu "Ermənistan" blokuna isə respondentlərin 5,5 %-i səs verməyə hazırdır.

    Rəyi soruşulanların 51,9 %-i qarşıdan gələn seçkilərdə iştirak etmək niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, Ermənistanda parlament seçkiləri iyunun 7-də keçiriləcək.

    Nikol Paşinyan Parlament seçkiləri
    Пашинян лидирует по популярности на предстоящих парламентских выборах в Армении
    Pashinyan leads in polls ahead of Armenia's parliamentary elections

    Son xəbərlər

    16:24

    Orban Vensi Macarıstan seçkilərinə xarici müdaxilə barədə məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    16:23

    "Yuventus" Leon Qoretskanı azad agent kimi heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    16:21

    Azad edilmiş ərazilərdə mina təhlükəsinə həsr olunan tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    16:20

    İttihamlar, ədavət və məhkəmə predmeti: Opera və Balet Teatrında nə baş verir? – ARAŞDIRMA

    İncəsənət
    16:17

    Tramp: Bu gecə bütöv bir sivilizasiya məhv olacaq

    Digər
    16:16

    Türkiyənin sülhsevər mövqeyi - rəsmi Ankaranın regional münaqişələrin həllində rolu - ŞƏRH

    Analitika
    16:11

    ABŞ İranın Xarq adasındakı hərbi obyektlərə hücum edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:11

    Abdelatti İraq və Pakistandan olan həmkarları ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    16:09

    AFFA tərəfindən cəzalandırılan Adil Şükürov: "Artıq söz deməmişəm, söyüş söyməmişəm"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti