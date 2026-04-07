Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти с США в ходе визита Вэнса

Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти в США во время визита американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт.

Как передает Report, об этом агентству Bloomberg сообщил со ссылкой на источники.

По их данным, венгерская энергетическая компания MOL Nyrt. согласует покупку 500 тыс. тонн нефти на сумму примерно $500 млн.

Ожидается, что о сделке будет объявлено во время пресс-конференции вице-президента с премьер-министром Виктором Орбаном.

Отметим, что Вэнс прибыл в Венгрию с визитом сегодня.