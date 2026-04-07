Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти с США в ходе визита Вэнса
- 07 апреля, 2026
- 14:20
Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти в США во время визита американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт.
Как передает Report, об этом агентству Bloomberg сообщил со ссылкой на источники.
По их данным, венгерская энергетическая компания MOL Nyrt. согласует покупку 500 тыс. тонн нефти на сумму примерно $500 млн.
Ожидается, что о сделке будет объявлено во время пресс-конференции вице-президента с премьер-министром Виктором Орбаном.
Отметим, что Вэнс прибыл в Венгрию с визитом сегодня.
14:44
