    Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти с США в ходе визита Вэнса

    • 07 апреля, 2026
    Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти в США во время визита американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт.

    Как передает Report, об этом агентству Bloomberg сообщил со ссылкой на источники.

    По их данным, венгерская энергетическая компания MOL Nyrt. согласует покупку 500 тыс. тонн нефти на сумму примерно $500 млн.

    Ожидается, что о сделке будет объявлено во время пресс-конференции вице-президента с премьер-министром Виктором Орбаном.

    Отметим, что Вэнс прибыл в Венгрию с визитом сегодня.

    Vens-Orban görüşündə neft müqaviləsinin elan edilməsi nəzərdə tutulur

