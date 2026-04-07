Vens-Orban görüşündə neft müqaviləsinin elan edilməsi nəzərdə tutulur
Digər ölkələr
- 07 aprel, 2026
- 14:31
Macarıstan ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vensin Budapeştə səfəri zamanı ABŞ-dən neft alışı barədə müqavilə bağlamağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Onların məlumatına görə, Macarıstanın "MOL Nyrt." enerji şirkəti təxminən 500 milyon ABŞ dolları dəyərində 500 min ton neftin alınmasını razılaşdıracaq.
Cey Di Vensin Baş nazir Viktor Orbanla mətbuat konfransı zamanı sövdələşmənin elan ediləcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, Vens bu gün Macarıstana səfər edib.
14:41
AYNA: Daha 9 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilibİnfrastruktur
14:38
"Sabah"ın baş məşqçisi Nasir Nəsirli: "Əsas nəticə deyil, təcrübə qazanmaqdır"Futbol
14:23
İranın Kiş adasının cənubunda konteyner gəmisi hücuma məruz qalıbDigər ölkələr
14:20
Foto
İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edibXarici siyasət
14:20
Video
Mustafa Çiftçi: İstanbuldakı atışmada bir şübhəli öldürülüb, hücum edənlərin şəxsiyyəti müəyyənləşib - YENİLƏNİB-2Region
14:08
Azərbaycandakı intensiv yağışlar aqrar sektorda məhsuldarlığa necə təsir edəcək?ASK
14:06
Tbilisidə Gürcüstan-Qazaxıstan görüşündə regional bağlantı və strateji tərəfdaşlıq gündəmə gəlibRegion
14:06