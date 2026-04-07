Вэнс прибыл в столицу Венгрии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с официальным визитом в столицу Венгрии.

Как передает Report, об этом сообщают венгерские СМИ.

Вэнса вместе с супругой Ушой в Будапеште встретил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По данным СМИ, программа визита включает встречу Вэнса с премьером Венгрии Виктором Орбаном, после чего американский вице-президент выступит на митинге "День американо-венгерской дружбы" в спортивном парке МТК.