Вэнс прибыл в столицу Венгрии
- 07 апреля, 2026
- 13:36
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с официальным визитом в столицу Венгрии.
Как передает Report, об этом сообщают венгерские СМИ.
Вэнса вместе с супругой Ушой в Будапеште встретил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По данным СМИ, программа визита включает встречу Вэнса с премьером Венгрии Виктором Орбаном, после чего американский вице-президент выступит на митинге "День американо-венгерской дружбы" в спортивном парке МТК.
