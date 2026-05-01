Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

Китай считает необходимым вновь рассмотреть решение Совета Безопасности ООН о завершении мандата миротворческой миссии в Ливане в конце 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун.

По его словам, Пекин обеспокоен развитием ситуации в Ливане, где, как отметил дипломат, фактически отсутствует полноценное прекращение огня.

"Это не настоящее перемирие, а лишь снижение интенсивности огня", - заявил Фу Цун журналистам.

Он подчеркнул, что Израиль должен прекратить удары по территории Ливана.

Отвечая на вопрос о будущем UNIFIL, китайский дипломат заявил, что это решение необходимо пересмотреть.

По его словам, он недавно обсуждал данный вопрос с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Фу Цун отметил, что Секретариат ООН рассматривает возможные варианты дальнейших действий и в июне может представить предложения по реализации резолюции 1701, принятой после конфликта между Израилем и "Хезболлах" в 2006 году.

"По меньшей мере, большинство членов Совета Безопасности считают, что сейчас не время сокращать UNIFIL", - заключил он.

Напомним, начиная с марта, после того как "Хезболлах" открыла огонь по Израилю в поддержку Ирана, израильские удары по Ливану привели к гибели более 2,5 тыс. человек. Значительная часть южных районов страны оказалась разрушена.