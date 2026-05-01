    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Президент Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) Хильдегард Мюллер призвала США и Европейский союз как можно скорее начать переговоры и придерживаться действующих торговых договоренностей после решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на автомобили из ЕС.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Мюллер заявила, что дополнительные тарифы могут обернуться огромными расходами для автомобильной отрасли.

    По ее словам, последствия такого шага, вероятнее всего, почувствуют не только европейские производители, но и американские потребители, поскольку рост пошлин может привести к удорожанию автомобилей на рынке США.

    Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США) Европейский союз (ЕС) Таможенные пошлины

