Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал шутливое заявление короля Великобритании Карла III, сделанное во время его государственного визита в США.

Как передает Report, Макрон опубликовал в соцсети X фрагмент выступления британского монарха и кратко написал: "Это было бы шикарно!"

Речь идет о словах Карла III, адресованных президенту США Дональду Трампу. Британский король в ироничной форме напомнил американскому лидеру о его прежнем заявлении, согласно которому без США европейские страны якобы говорили бы по-немецки.

"Осмелюсь сказать, что, если бы не мы, вы бы говорили по-французски", - пошутил Карл III.

Напомним, государственный визит короля Великобритании в США проходил 27–30 апреля. В рамках поездки Карл III выступил в Конгрессе и был принят Дональдом Трампом в Белом доме.