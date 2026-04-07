Vens Macarıstanda rəsmi səfərdədir
Digər ölkələr
- 07 aprel, 2026
- 13:40
ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens rəsmi səfərlə Macarıstanın paytaxtına gəlib.
"Report xəbər verir ki, bu barədə Macarıstan KİV-ləri xəbər verir.
Vensi həyat yoldaşı ilə birlikdə Budapeştdə Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto qarşılayıb.
KİV-in məlumatına görə, səfər proqramına Vensin Macarıstan Baş naziri Viktor Orbanla görüşü daxildir, bundan sonra ABŞ vitse-prezidenti "ABŞ-Macarıstan dostluğu günü" mitinqində çıxış edəcək.
