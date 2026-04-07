    Vens Macarıstanda rəsmi səfərdədir

    • 07 aprel, 2026
    • 13:40
    Vens Macarıstanda rəsmi səfərdədir

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens rəsmi səfərlə Macarıstanın paytaxtına gəlib.

    "Report xəbər verir ki, bu barədə Macarıstan KİV-ləri xəbər verir.

    Vensi həyat yoldaşı ilə birlikdə Budapeştdə Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto qarşılayıb.

    KİV-in məlumatına görə, səfər proqramına Vensin Macarıstan Baş naziri Viktor Orbanla görüşü daxildir, bundan sonra ABŞ vitse-prezidenti "ABŞ-Macarıstan dostluğu günü" mitinqində çıxış edəcək.

    Вэнс прибыл в столицу Венгрии
    US Vice President Vance arrives in Hungary on official visit

    Son xəbərlər

    14:41

    AYNA: Daha 9 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    14:38

    "Sabah"ın baş məşqçisi Nasir Nəsirli: "Əsas nəticə deyil, təcrübə qazanmaqdır"

    Futbol
    14:31

    Vens-Orban görüşündə neft müqaviləsinin elan edilməsi nəzərdə tutulur

    Digər ölkələr
    14:23

    İranın Kiş adasının cənubunda konteyner gəmisi hücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    14:20
    Foto

    İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib

    Xarici siyasət
    14:20
    Video

    Mustafa Çiftçi: İstanbuldakı atışmada bir şübhəli öldürülüb, hücum edənlərin şəxsiyyəti müəyyənləşib - YENİLƏNİB-2

    Region
    14:08

    Azərbaycandakı intensiv yağışlar aqrar sektorda məhsuldarlığa necə təsir edəcək?

    ASK
    14:06

    Tbilisidə Gürcüstan-Qazaxıstan görüşündə regional bağlantı və strateji tərəfdaşlıq gündəmə gəlib

    Region
    14:06

    Azərbaycanda 3 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti