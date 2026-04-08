Zelenski: Ukrayna Avropa üçün təhlükəsizlik təklifləri hazırlayır
- 08 aprel, 2026
- 00:06
Ukrayna əvvəllər Yaxın Şərqdə və Fars körfəzi ölkələrində keçirilən danışıqlarda qəbul edilmiş təhlükəsizlik üzrə öz təkliflərinin Avropa hissəsini hazırlayır.
"Report"un Ukrayna mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski axşam müraciətində bildirib.
"Növbəti həftələr Avropadakı tərəfdaşlarımızla işlər birgə istehsal, modernləşdirmə və müdafiə sahəsində maliyyələşdirmə proqramları, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə fəaliyyətlərin koordinasiyası üzrə aparılacaq", - o vurğulayıb.
Zelenski qeyd edib ki, Ukrayna hərbçiləri Hörmüz boğazının blokdan çıxarılması və təhlükəsiz gəmiçiliyin təmin edilməsi üzrə məsləhətləşmələrdə iştirak edirlər.
"Təhlükəsiz gəmiçilik qlobal məsələdir, biz bunu Qara dənizdəki müdafiə təcrübəsindən bilirik. Əlbəttə, indi vəziyyət hər gün və olduqca əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər, xüsusən də İranla bağlı baş verənləri və Avropa ilə ABŞ arasındakı münasibətləri nəzərə alsaq, bizim maraqlarımız uzunmüddətlidir və bu, ilk növbədə təhlükəsizlikdir", - Ukrayna lideri bildirib.
O əlavə edib ki, Ukrayna diplomatları Asiya ölkələrindən müvafiq sorğu alıblar və onun operativ şəkildə işlənməsini tapşırıb.