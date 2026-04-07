Зеленский: Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности

Украина готовит европейскую часть своих предложений по безопасности, которые ранее были приняты на переговорах на Ближнем Востоке и в странах Персидского Залива.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Следующие недели будут посвящены именно такой работе с нашими партнерами в Европе: совместное производство, модернизация и программы финансирования в сфере обороны, координация в действиях по обеспечению безопасности", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что украинские военные принимают участие в консультациях по разблокировке Ормузского пролива и обеспечению безопасного судоходства.

"Безопасное судоходство – это глобальный вопрос, мы это знаем по опыту защиты в Черном море. Конечно, ситуация сейчас может меняться каждый день – и довольно существенно, особенно ввиду того, что происходит с Ираном и в отношениях между Европой и США, но интересы наши долгосрочные - и прежде всего это безопасность", - заявил украинский лидер.

Он добавил, что украинские дипломаты получили соответствующий запрос от стран Азии и поручил оперативно его проработать.