    Dünya ticarətində tarixi minimum yaşanır

    • 07 aprel, 2026
    • 23:15
    Dünya ticarətində tarixi minimum yaşanır

    Hazırda dünya ticarətində tarixi minimum yaşanır və 3 faiz civarındadır və rəqəmlər müharibə ilə birlikdə daha da aşağı düşə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz deyib.

    "ABŞ-nin yeni siyasi xəttinə görə, dünya ticarətində tarixi minimum yaşanır və 3 faiz civarındadır, bəlkə bu müharibə davam etdikcə daha da aşağı düşəcək", - o bildirib.

    C. Yılmaz çıxışının əvvəlində Hörmüz boğazının bloklanmasının yaratdığı iqtisadi çətinliklərdən bəhs edib.

    Qeyd edək ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) 2026-cı ilin mart ayı hesabatına əsasən, qlobal mal ticarəti həcminin artımının 2025-ci ildəki 4.6%-dən 1.9%-ə qədər enəcəyini proqnozlaşdırır.

    В мировой торговле наблюдается исторический минимум

