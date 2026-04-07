В настоящее время в мировой торговле наблюдается исторический минимум, и показатель находится примерно на уровне 3%. На фоне войны эти цифры могут снизиться еще сильнее.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"В связи с новой политической линией США в мировой торговле наблюдается исторический минимум - примерно на уровне 3%. Возможно, по мере продолжения этой войны показатель снизится еще больше", - сказал он.

В начале своего выступления Дж. Йылмаз также затронул экономические трудности, вызванные блокированием Ормузского пролива.

Отметим, что, согласно мартовскому отчету Всемирной торговой организации (ВТО) за 2026 год, рост объема мировой торговли товарами, который в 2025 году составлял 4,6%, по прогнозам снизится до 1,9%.