Cəlilabad sakini Bakıda dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Region
- 07 aprel, 2026
- 23:21
Cəlilabad rayon sakini bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Cəlilabad rayon Maşlıq kənd sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Qəhrəman Əliyev Bakı şəhərində yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib.
Hadisənin Q. Əliyevin hamam otağında olan zaman baş verdiyi bildirilib.
Mərhumun 3 uşaq atası olduğu və paytaxtda tikintidə çalışdığı qeyd olunub. O Cəlilabadın Maşlıq kəndində dəfn olunacaq.
