    Cəlilabad sakini Bakıda dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Region
    • 07 aprel, 2026
    • 23:21
    Cəlilabad sakini Bakıda dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Cəlilabad rayon sakini bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, Cəlilabad rayon Maşlıq kənd sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Qəhrəman Əliyev Bakı şəhərində yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib.

    Hadisənin Q. Əliyevin hamam otağında olan zaman baş verdiyi bildirilib.

    Mərhumun 3 uşaq atası olduğu və paytaxtda tikintidə çalışdığı qeyd olunub. O Cəlilabadın Maşlıq kəndində dəfn olunacaq.

    Cəlilabad Dəm qazından zəhərlənmə Bakı Qəhrəman Əliyev

