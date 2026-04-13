    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    • 13 aprel, 2026
    • 16:51
    Laçında Bəylik Bağları yenidən bərpa olunur

    Laçın rayonunun Bəylik kəndinin "Bəylik Bağları" adlanan ərazisində ağacəkmə aksiyası keçirilib, ərazi yenidən bərpa olunur.

    Bu barədə "Report"a Qarabağ Dirçəliş Fondundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Qarabağ Dirçəliş Fondunun maliyyə dəstəyi ilə icra edilən bu layihə çərçivəsində müasir damcı suvarma sistemi çəkilən 2,8 hektarlıq ərazidə artıq 700 meyvə ağacı əkilib. Ümumilikdə isə ərazidə ümumilikdə 1280 meyvə ağacı və 400 üzüm tinginin əkilməsi nəzərdə tutulur.

    Ağacəkmə aksiyasından sonra tədbir iştirakçıları Laçın şəhərini gəzərək burada aparılan bərpa və quruculuq işləri ilə tanış olublar.

    Qeyd edək ki, Bəylik kəndi tarixən öz münbit torpağı və müxtəlif növ meyvə ağaclarından ibarət məşhur "Bəylik bağları" ilə tanınıb.

    Xatırladaq ki, 2025-ci il mayın 27-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Laçın rayonuna səfəri çərçivəsində Bəylik kəndinə köçən sakinlərlə görüşərək, onlara evlərin açarlarını təqdim edib. Həmin vaxt kəndə 38 ailə (153 nəfər) köçürülüb. Hazırda isə Bəylik kəndində 89 ailə (363 nəfər) yaşamaqdadır.

    Qarabağ Dirçəliş Fondu Laçın

