    Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıb

    Maliyyə
    • 13 aprel, 2026
    • 17:11
    Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıb

    Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin investisiya portfelinin dəyəri ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə təxminən 6 % və yaxud 93 milyon manat az - 1 milyard 441 milyon manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, Maliyyə Nazirliyinin dövlət qiymətli kağızlarının yeni emissiyasını azaltması sığortaçıların alternativ alətlərdən istifadə etməsinə, o cümlədən repo/əks-repo bazarında vəsait yerləşdirən tərəf kimi aktiv iştirakına şərait yaradıb.

    Ümumilikdə, həyat sığorta şirkətlərinin aktivlərinin 67 %-ni, qeyri-həyat sığorta şirkətlərinin aktivlərinin isə 68 %-ni investisiya portfeli təşkil edir. Sığorta şirkətlərinin investisiya aktivləri əsasən dövlət və korporativ qiymətli kağızlardan, eləcə də depozitlərdən ibarətdir. 2025-ci ildə sığorta sektoru investisiya fəaliyyətindən 119,6 milyon manat gəlir əldə edib ki, bu da cəmi gəlirlərin 7,4 %-ni təşkil edib.

    Sığorta şirkətlərinin investisiya seçimləri məhdud olsa da, institusional investor kimi potensiallarını reallaşdırmaqdadırlar.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Maliyyə Sabitliyi hesabatı Sığorta şirkətlərinin investisiya portfeli
    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Son xəbərlər

    17:34

    İlin ilk iki ayında Azərbaycanda 5 250 nikah, 3 376 boşanma halı qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    17:34

    Bu ilin iki ayında Azərbaycanda 110 minə yaxın ölüm qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    17:34

    Bu ilin iki ayı ərzində ölkədə 522 əkiz, 21 üçəm doğulub

    Sağlamlıq
    17:32

    Azərbaycanda əhalinin sayı 0,04 faiz artıb

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:26

    IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu ciddi dərəcədə yaxşılaşdırıb

    Maliyyə
    17:26

    Fransada Hitlerə rəğbətinə görə Kanye Uestin konsertini qadağan etmək istəyirlər

    Şou-biznes
    17:22

    "Qaradağ Lökbatan"ın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada "Ayın qolu" mükafatını alıb

    Futbol
    17:20

    IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2026-2027-ci illərdə orta hesabla ildə 2,35 % artacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti