    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    13 апреля, 2026
    17:33
    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Инвестиционный портфель страховых компаний Азербайджана на 1 января 2026 года оценивается в 1 млрд 441 млн манатов, что примерно на 6% или на 93 млн манатов меньше, чем на 1 января прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за 2025 год.

    Согласно документу, сокращение Министерством финансов новой эмиссии государственных ценных бумаг создало для страховщиков условия для использования альтернативных инструментов, включая активное участие в рынке прямого и обратного репо в качестве стороны, размещающей средства.

    В целом, инвестиционный портфель составляет 67% активов компаний по страхованию жизни и 68% активов компаний по non-life страхованию. Инвестиционные активы страховых компаний в основном состоят из государственных и корпоративных ценных бумаг, а также депозитов.

    В 2025 году страховой сектор получил доход от инвестиционной деятельности в размере 119,6 млн манатов, что составило 7,4% от общего дохода.

    Страховые компании Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıb

