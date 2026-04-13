AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır
Maliyyə
- 13 aprel, 2026
- 17:21
Azərbaycanda sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, "ILR" əmsalı sığortaçıların malik olduğu yüksək likvidli aktivlərin 3 aylıq müddət ərzində sığorta öhdəlikləri üzrə gözlənilən xalis nağd ödənişlərin icra edilməsi üçün kifayət edib-etmədiyini qiymətləndirir. 2025-ci ilin sonuna sığorta sektorunun yüksək likvidli aktivləri 1 258 milyon manat, gözlənilən nağd ödənişləri 674 milyon manat, gözlənilən nağd daxilolmalar 287 milyon manat, sektorun likvidlik əmsalı (ILR) isə 325% qiymətləndirilib.
