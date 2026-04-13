ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

Ликвидность страхового сектора Азербайджана остается на комфортном уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за 2025 год.

Согласно документу, коэффициент ликвидности (ILR), отражающий способность страховщиков покрывать ожидаемые выплаты в течение трех месяцев за счет высоколиквидных активов, на конец 2025 года составил 325%.

Отмечается, что объем высоколиквидных активов страхового сектора достиг 1 млрд 258 млн манатов, тогда как ожидаемые чистые выплаты составили 674 млн манатов при ожидаемых поступлениях на уровне 287 млн манатов.