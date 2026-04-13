İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    • 13 aprel, 2026
    • 16:58
    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan əhalisinin borc yükünün sərəncamında qalmış gəlirlərinə nisbəti ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 0,4 faiz bəndi artaraq 18,4 % olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    "Əhalinin borc yükü üzrə dinamikası diqqət mərkəzində saxlanılır. Əhalinin sərəncamda qalan gəlirlərində müsbət artım dinamikası müşahidə edilsə də, əhalinin borc yükünün sərəncamda qalan gəlirdə payının artımı müşahidə edilir", - deyə hesabatda qeyd olunub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Maliyyə Sabitliyi hesabatı Azərbaycan əhalisinin borc yükü
    ЦБА: Долговая нагрузка населения Азербайджана выросла
    Household debt burden in Azerbaijan rises to 18.4%

