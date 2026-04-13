ЦБА: Долговая нагрузка населения Азербайджана выросла

На 1 января 2026 года отношение долговой нагрузки населения к располагаемым доходам увеличилось на 0,4 процентного пункта по сравнению с показателем годом ранее, достигнув 18,4%.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете Центрального банка Азербайджана "О финансовой стабильности".

"Динамика долговой нагрузки населения остается в центре внимания. Несмотря на положительную динамику роста располагаемых доходов населения, наблюдается увеличение доли долговой нагрузки в располагаемых доходах", - отмечается в отчете.