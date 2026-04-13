ЦБА: Долговая нагрузка населения Азербайджана выросла
Финансы
- 13 апреля, 2026
- 17:23
На 1 января 2026 года отношение долговой нагрузки населения к располагаемым доходам увеличилось на 0,4 процентного пункта по сравнению с показателем годом ранее, достигнув 18,4%.
Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете Центрального банка Азербайджана "О финансовой стабильности".
"Динамика долговой нагрузки населения остается в центре внимания. Несмотря на положительную динамику роста располагаемых доходов населения, наблюдается увеличение доли долговой нагрузки в располагаемых доходах", - отмечается в отчете.
Последние новости
17:41
Фото
В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:38
Фото
Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 годФинансы
17:31
Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан КостанянВ регионе
17:26
Фото
Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОКарабах
17:25
Фото
В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДАВнешняя политика
17:24
Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положенииФинансы
17:17
В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазиновПроисшествия
17:16
Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к ГитлеруДругие страны
17:12