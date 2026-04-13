    ЦБА: Долговая нагрузка населения Азербайджана выросла

    На 1 января 2026 года отношение долговой нагрузки населения к располагаемым доходам увеличилось на 0,4 процентного пункта по сравнению с показателем годом ранее, достигнув 18,4%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете Центрального банка Азербайджана "О финансовой стабильности".

    "Динамика долговой нагрузки населения остается в центре внимания. Несмотря на положительную динамику роста располагаемых доходов населения, наблюдается увеличение доли долговой нагрузки в располагаемых доходах", - отмечается в отчете.

    долговая нагрузка Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    AMB: Əhalinin borc yükü artıb
    Household debt burden in Azerbaijan rises to 18.4%

    Последние новости

    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    17:16

    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    Другие страны
    17:12

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Другие страны
    Лента новостей