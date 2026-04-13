Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar
- 13 aprel, 2026
- 17:18
Azərbaycanın akrobatika gimnastları Belçikanın Puurs şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.
Anahita Bəşiri, Nəzrin Zeyniyeva və Zəhra Rəşidovadan ibarət qadın qrupu 29.350 xalla birinci yeri tutub.
