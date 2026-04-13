Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира
- 13 апреля, 2026
- 17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира, проходящем в бельгийском городе Пуурсе.
Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.
Женская группа в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Захры Рашидовой заняла первое место с результатом 29,350 балла.
