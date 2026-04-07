İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    SEPAH Trampın təhdidlərinə cavab verib

    Region
    • 07 aprel, 2026
    • 22:47
    SEPAH Trampın təhdidlərinə cavab verib

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Şərqi Aralıq dənizində yerləşən qaz yataqlarını hədəf ala bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu, SEPAH-ın ABŞ-yə son xəbərdarlığında yer alıb.

    "Trampın təhdidlərinə cavab olaraq, İran Şərqi Aralıq dənizində böyük qaz ehtiyatı olan Kariş və Tanin yataqları ilkin hədəf kimi irəli sürüb", - bəyanatda bildirilib.

    Qeyd edək ki, Kariş (Karish) Aralıq dənizinin şərq hissəsində, İsrailin şimal sahillərindən təxminən 90-100 km məsafədə yerləşən təbii qaz yatağıdır. 2013-cü ildə kəşf edilən bu yataq İsrailin enerji təhlükəsizliyi və ixrac potensialı üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Yataqdan ilk qaz hasilatına 2022-ci ilin oktyabrında başlanılıb. İlkin hesablamalara görə, yataqda təxminən 28–42 milyard kubmetr (bəzi mənbələrə görə 45–57 mlrd m³) qaz ehtiyatı var.

    Tanin qaz yatağı da Aralıq dənizinin şərq hissəsində, İsrail sahillərindən təxminən 120 km məsafədə yerləşir. 2024-cü ilin sonuna olan məlumata görə, Tanin yatağında təxminən 917,6 milyard kub fut (təxminən 26 milyard kubmetr) qaz və 4,4 milyon barel kondensat ehtiyatı olduğu təxmin edilir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Elə həmin gün zərbələr nəticəsində İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket atıb və Körfəz ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib. Vəziyyətlə əlaqədar olaraq regionun bəzi dövlətləri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ-nin bazalarına hava zərbəsi Hörmüz boğazında gərginlik İranın İsrailə hücumu
    КСИР может ударить по газовым месторождениям в ответ на угрозы Трампа

    Son xəbərlər

    00:00

    Ağdaban qətliamından 34 il ötür

    Daxili siyasət
    23:38

    Madaqaskarda fövqəladə vəziyyət tətbiq edilib

    Digər ölkələr
    23:21

    Cəlilabad sakini Bakıda dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Region
    23:15

    Dünya ticarətində tarixi minimum yaşanır

    Region
    22:57

    Vadar Nuriyev: "Sabah"a əks-hücum şansı verdinsə, bağışlamır"

    Futbol
    22:55
    Video

    Cevdet Yılmaz: Cənubi Asiya ölkələri istehsal böhranı ilə üz-üzədir

    Region
    22:47

    SEPAH Trampın təhdidlərinə cavab verib

    Region
    22:32

    Rumıniya milli komandasının sabiq baş məşqçisi Mirça Luçesku vəfat edib

    Futbol
    22:25

    İran XİN: Tehrandakı sinaqoq bombalanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti