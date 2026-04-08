"Artemida II"nin Aya uçuşu bütün dünyada maraqla qarşılanıb
- 08 aprel, 2026
- 04:41
Dörd astronavtın Ayın arxa tərəfinə uçuşu, ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi münaqişə, tarif siyasəti və qlobal institutların dağıdılması ilə bağlı qlobal ümidsizlik və narazılıq fonunda özünəməxsus bir nəfəslik olaraq, dünyaya Amerikanı ən yaxşı tərəfdən görmək imkanı verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, ABŞ-nin Milli Aeronavtika və Kosmik Tədqiqatlar İdarəsi (NASA) tərəfindən yayılan yüksək keyfiyyətli fotoşəkillərin, GoPro videolarının və digər materialların diqqətlə nizamlanmış axını sayəsində üç amerikalı və bir kanadalı astronavt NASA-nın tarixi nailiyyətlərlə dolu 10 günlük "Artemida II" missiyasını real vaxt rejimində sənədləşdirirlər.
"Artemida" proqramı çərçivəsindəki çoxmilyardlı missiyalar seriyası astronavtları 2028-ci ilə qədər Çindən əvvəl Ay səthinə qaytarmağa və Marsa missiyalar üçün mümkün plasdarm olaraq Ay bazası inşa edərək növbəti onillik ərzində Ayda Amerikanın uzunmüddətli mövcudluğunu yaratmağa yönəlib.
Baham adalarındakı kruiz laynerindən tutmuş, Kanadadakı məktəblərə qədər tamaşaçılar tarixi buraxılışı izləmək üçün toplaşıblar. Böyük Britaniyada uşaqlar bu missiyanı məktəblərdə müzakirə ediblər. Son bir həftə ərzində o, Google axtarış trendlərinə hakim olub, missiya haqqındakı videomateriallar isə milyonlarla baxış toplayıb.
Astronavt Viktor Qlover kosmosdan Yerdəki tamaşaçılara müraciət edərkən bu sözləri deyərək nadir ümumdünya harmoniyası anını əks etdirib: "Siz möhtəşəm görünürsünüz. Buradan da siz vahid bir tam kimi görünürsünüz. Hamımız "Homo sapiens" sayılırıq. Haradan olduğunuz və necə göründüyünüz vacib deyil - biz hamımız bir xalqıq".