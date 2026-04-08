    Американские и канадский астронавты привлекли внимание всего мира полетом Artemis II к Луне

    • 08 апреля, 2026
    Полет четырех астронавтов к обратной стороне Луны дал миру возможность увидеть Америку с лучшей стороны, став своеобразной передышкой на фоне глобального отчаяния и недовольства конфликтом под руководством США, тарифной политикой и разрушением глобальных институтов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Отмечается, что благодаря тщательно выстроенному потоку высококачественных фотографий, видео с GoPro и других материалов, распространяемых NASA, трое американских астронавтов и один канадский астронавт в режиме реального времени документируют 10-дневную миссию NASA Artemis II, полную исторических достижений.

    Многомиллиардная серия миссий в рамках программы Artemis направлена на то, чтобы вернуть астронавтов на поверхность Луны к 2028 году раньше Китая и создать долговременное американское присутствие на Луне в течение следующего десятилетия, построив лунную базу как возможный плацдарм для будущих миссий на Марс.

    От круизного лайнера на Багамах до школ в Канаде - зрители собирались, чтобы наблюдать за историческим запуском. В Великобритании дети обсуждали эту миссию в школах. В течение последней недели она доминировала в поисковых трендах Google, а видеоматериалы о миссии набрали миллионы просмотров.

    Астронавт Виктор Гловер запечатлел редкий момент всемирной гармонии, когда в обращении из космоса к зрителям на Земле сказал: "Вы выглядите прекрасно. И отсюда вы тоже выглядите как нечто единое; Homo sapiens - это все мы. Неважно, откуда вы и как выглядите, - мы все один народ".

    Артемида-2 Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Обратная сторона Луны

    Трамп заявил о готовности на две недели приостановить бомбардировки и нападение на Иран

