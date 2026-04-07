КСИР может ударить по газовым месторождениям в ответ на угрозы Трампа

Иран может нанести удары по газовым месторождениям Израиля, расположенным в Восточном Средиземноморье, в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"В ответ на угрозы Трампа Иран выдвинул в качестве первоочередных целей месторождения Кариш и Танин в Средиземном море, располагающие крупными запасами газа", - говорится в заявлении.

Отметим, что Кариш и Танин - это газовые месторождения в Израиле в акватории Средиземного моря.

Кариш был открыт в мае 2013 года, начальные запасы газа составляют 45-57 млрд м³, оператором месторождения является американская нефтяная компания Noble Energy (47,06 %).

Танин обладает запасами газа в 30 млрд м³ и расположен в 120 км от побережья Израиля.