Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    КСИР может ударить по газовым месторождениям в ответ на угрозы Трампа

    В регионе
    • 07 апреля, 2026
    • 23:04
    КСИР может ударить по газовым месторождениям в ответ на угрозы Трампа

    Иран может нанести удары по газовым месторождениям Израиля, расположенным в Восточном Средиземноморье, в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    "В ответ на угрозы Трампа Иран выдвинул в качестве первоочередных целей месторождения Кариш и Танин в Средиземном море, располагающие крупными запасами газа", - говорится в заявлении.

    Отметим, что Кариш и Танин - это газовые месторождения в Израиле в акватории Средиземного моря.

    Кариш был открыт в мае 2013 года, начальные запасы газа составляют 45-57 млрд м³, оператором месторождения является американская нефтяная компания Noble Energy (47,06 %).

    Танин обладает запасами газа в 30 млрд м³ и расположен в 120 км от побережья Израиля.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Средиземное море Месторождения газа Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    SEPAH Trampın təhdidlərinə cavab verib

