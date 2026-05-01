    • 01 мая, 2026
    • 23:43
    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении военной операции против Ирана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента США Дональда Трампа к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    "Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, завершены", - отмечается в документе.

    Аналогичное письмо американский лидер направил Чаку Грассли, председательствующему в Сенате в отсутствие вице-президента Джей Ди Вэнса. Согласно Конституции США, вице-президент является председателем верхней палаты Конгресса.

    В обращении к руководству Сената и Палаты представителей Трамп также напомнил, что 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    "Впоследствии режим прекращения огня был продлен. С 7 апреля 2026 года американские и иранские силы не открывали огонь друг по другу", - говорится в письме.

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

