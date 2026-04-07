    • 07 апреля, 2026
    • 14:23
    Потребителям в Азербайджане за 3 месяца возвращено НДС на 51 млн манатов

    Потребителям в Азербайджане в январе-марте 2026 года возвращено 51 млн 747,2 тыс. манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Возврат части НДС выплачивался через уполномоченные банки за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольной продукции и табачных изделий), а также за медицинские услуги, предоставленные физическими лицами и учреждениями частной медицины.

    За 3 месяцев сумма НДС, возвращенного из государственного бюджета за товары, приобретенные иностранными гражданами для личного потребления внутри страны (tax free), составила 2 063,8 тыс. манатов.

    Возврат НДС Государственная налоговая служба Азербайджана Потребители товаров и услуг
    Azərbaycanda 3 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    14:44
    Ильхам Алиев принял генерального прокурора Верховного суда Турции

    14:43

    Пашинян лидирует по популярности на предстоящих парламентских выборах в Армении

    14:29
    У Генконсульства Израиля в Стамбуле ликвидирован один из нападавших, еще двое задержаны - ОБНОВЛЕНО-2

    14:23

    14:20

    Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти с США в ходе визита Вэнса

    14:10

    UKMTO: К югу от иранского острова Киш атакован контейнеровоз

    13:51

    Грузия и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора

    13:49

    МИД Азербайджана осудил нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

    13:44
    Прибывшим в Ходжавенд жителям вручены ключи от домов – ОБНОВЛЕНО

