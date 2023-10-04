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В Москве пройдет выставка, посвященная жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева

В Москве пройдет выставка, посвященная жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева В Москве 8 октября откроется выставка "Гаджи Зейналабдин Тагиев – промышленник и меценат. Роль личности в истории России и Азербайджана".
Выставки
4 октября 2023 г. 14:03
В Москве пройдет выставка, посвященная жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева

В Москве 8 октября откроется выставка "Гаджи Зейналабдин Тагиев – промышленник и меценат. Роль личности в истории России и Азербайджана".

Как сообщает российское бюро Report, фотовыставка будет организована в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ дочерним подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджана "СОКАР РУС" совместно с Музеем геологии, нефти и газа.

Фотовыставка приурочена к профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности.

На выставке будут представлены фотографии, иллюстрирующие жизненный путь и деятельность известного предпринимателя, мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, жившего в конце XIX - начале XX веков.

Гости мероприятия также смогут ближе ознакомиться с биографией Тагиева и историей нефтяной отрасли Азербайджана.

Напомним, известный азербайджанский предприниматель Гаджи Зейналабдин Мухаммедтаги оглы Тагиев (1838-1923 гг.) был одним из крупнейших нефтепромышленников Российской Империи и Азербайджана.

На протяжении всей своей жизни Тагиев развивал бакинские нефтяные промыслы, пищевую, рыбную и легкую промышленность.

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