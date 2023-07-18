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Состоялась выставка-продажа традиционных сувениров Азербайджана

Состоялась выставка-продажа традиционных сувениров Азербайджана В рамках 35-го заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA) в Баку была организована выставка-продажа традиционных сувениров и образцов культурного наследия Азербайджана.
Выставки
18 июля 2023 г. 23:44
Состоялась выставка-продажа традиционных сувениров Азербайджана

В рамках 35-го заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA) в Баку была организована выставка-продажа традиционных сувениров и образцов культурного наследия Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана.

В экспозицию также была включена продукция МСБ и членов общественного объединения "Поддержка ремесел Азербайджанского культурного наследия и креативная индустрия".

На выставке были представлены украшения из серебра и золота, изделия ручной работы из дерева и кожи, гончарные изделия, керамические изделия с национальным орнаментом и другие.

Выставку вызвала большой интерес у делегаций стран-членов ICCIA и бизнесменов, принявших участие в мероприятии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ənənəvi suvenirlərindən ibarət sərgi-satış yarmarkası keçirilib

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