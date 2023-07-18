Состоялась выставка-продажа традиционных сувениров Азербайджана

В рамках 35-го заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA) в Баку была организована выставка-продажа традиционных сувениров и образцов культурного наследия Азербайджана.
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В экспозицию также была включена продукция МСБ и членов общественного объединения "Поддержка ремесел Азербайджанского культурного наследия и креативная индустрия".
На выставке были представлены украшения из серебра и золота, изделия ручной работы из дерева и кожи, гончарные изделия, керамические изделия с национальным орнаментом и другие.
Выставку вызвала большой интерес у делегаций стран-членов ICCIA и бизнесменов, принявших участие в мероприятии.