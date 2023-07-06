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Министерство юстиции: В этом году совершено около 2,5 млн нотариальных действий

Министерство юстиции: В этом году совершено около 2,5 млн нотариальных действий За шесть месяцев этого года в результате развития экономики страны и роста гражданского оборота совершено около 2,5 млн нотариальных действий, зарегистрировано более 138 тыс. актов гражданского состояния.
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6 июля 2023 г. 17:01
Министерство юстиции: В этом году совершено около 2,5 млн нотариальных действий

За шесть месяцев этого года в результате развития экономики страны и роста гражданского оборота совершено около 2,5 млн нотариальных действий, зарегистрировано более 138 тыс. актов гражданского состояния.

Как передает Report, об этом сообщили на расширенном заседании коллегии под руководством министра юстиции Азербайджана Фикрета Мамедова.

Подчеркнуто, что по этим операциям в бюджет было перечислено 6,6 млн манатов, а по договорам в связи с недвижимостью – 29 млн манатов упрощенного налога, что на 20% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Ədliyyə Nazirliyi: "Bu il 2,5 milyona yaxın notariat hərəkəti aparılıb"

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