В Шамахы пройдет Фестиваль вина и винограда

29-30 сентября и 1 октября в Шамахы пройдет Фестиваль вина и винограда.

29-30 сентября и 1 октября в Шамахы пройдет Фестиваль вина и винограда.

Как сообщает Report, целью трехдневного фестиваля, который организуют Государственное агентство по туризму Азербайджана и Исполнительная власть Шамахинского района, является продвижение местного производства винограда и вина, повышение экспортного потенциала винной продукции, доведение до широкой общественности информации об истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и о работе, проделанной в этой области.

В дни первого фестиваля винограда и вина, который прошел в 2019 году, были проведены различные мероприятия, связанные с виноделием - дегустации вин, ярмарки, курсы сомелье с участием местных и международных экспертов, музыкальные и развлекательные программы. Фестиваль вызвал большой интерес местных жителей и гостей города.

Нынешний фестиваль также будет включать в себя различные просветительские и развлекательные мероприятия, связанные с выращиванием винограда и виноделием, а также туристическим потенциалом страны. Территория виноградарско-винодельческого комплекса ООО "Ширванские вина" в селе Мейсери будет разделена на специальные зоны, в том числе выставочную, развлекательную, детскую, пикниковую и сувенирную, будут установлены павильоны для дегустации вина и различных блюд.

Посетители смогут провести дегустацию винной продукции отечественных и зарубежных производителей, приобрести понравившуюся им продукцию по самой выгодной - заводской цене, принять участие в мастер-классах, послушать интересные истории винных домов. А виноделам фестиваль предоставит возможность наладить новые деловые контакты и продвинуть свою продукцию среди широкой аудитории. Участников и гостей праздника вина, виноделия и винограда также порадует увлекательная шоу-программа.

Приобрести билеты для участия в Фестивале вина и винограда в Шамахы можно на сайте iTicket.az.

