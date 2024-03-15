В Сиязане обезврежен артиллерийский снаряд

Саперы МЧС обезвредили найденный в Сиязанском районе зенитный артиллерийский снаряд.

Саперы МЧС обезвредили найденный в Сиязанском районе зенитный артиллерийский снаряд.

Как сообщили Report в министерстве, информация об обнаружении боеприпаса на территории села Беюк Гамья поступила на "горячую линию" 112 МЧС.

На место незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

Прибывшие на место саперы обнаружили 30-мм бронированный зенитный артиллерийский снаряд. Боеприпас был вывезен с территории и обезврежен.

В ходе дополнительного осмотра на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.