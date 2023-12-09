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Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки 10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер и к утру постепенно прекратятся. Днем преимущественно без осадков. Умеренный юго-восточный ветер вечером сменится вр
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9 декабря 2023 г. 13:28
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер и к утру постепенно прекратятся. Днем преимущественно без осадков. Умеренный юго-восточный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 11-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В высокогорных районах выпадет снег. Утром, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 2-7° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq, külək əsəcək

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