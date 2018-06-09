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    На саммите Альянса европейских консерваторов и реформаторов состоялась презентация Baku Expo 2025

    © Report/Firi Salim

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Baku Expo 2025 следует считать глобальной платформой".

    Как сообщает Report, об этом во время презентации Baku Expo 2025 на проходящем в Баку саммите Альянса европейских консерваторов и реформаторов сказал представитель выставки Эльнур Султанов.

    Он отметил, что выставка - это возможность претворить в жизнь долгосрочные стратегические цели и донести правый голос Азербайджана до мира: "Эта выставка создаст уникальную платформу".

    Э.Султанов отметил, что Азербайджан примет участие на выставке Dubay EXPO 2020: "Сейчас идут работы по строительству нашего павильона".

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