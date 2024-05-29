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Зумруд Алиева: Я покинула Ходжалы с четырьмя детьми, двумя гранатами и ножом

Зумруд Алиева: Я покинула Ходжалы с четырьмя детьми, двумя гранатами и ножом Моей радости нет предела. Спустя 32 года я возвращаюсь на Родину.
Внутренняя политика
29 мая 2024 г. 08:05
Зумруд Алиева: Я покинула Ходжалы с четырьмя детьми, двумя гранатами и ножом

Моей радости нет предела. Спустя 32 года я возвращаюсь на Родину.

Как передает Report, об этом сказала Алиева Зумруд, бывшая вынужденная переселенка, переехавшая в Ходжалы.

"Я скучаю по нашему дому в Ходжалы. Я покинула город с четырьмя детьми, двумя гранатами и ножом. Муж научил меня обращаться с оружием. Он также дал мне две гранаты, одной из которых я должна была подорвать армян, а другой, в случае, если увижу, что попадаю в плен, подорвать себя. Однако необходимости в их использовании не было, и я сдала их в полицейский участок в Нафталане.

Мои теща, тесть, дяди, племянницы, племянники и тети стали жертвами Ходжалинской трагедии. Недавно мы сдали свои образцы ДНК на анализ. Теперь у нас есть надежда, что среди обнаруженных останков будут и принадлежащие моим родным и они наконец-то будут найдены".

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Версия на азербайджанском языке Zümrüd Əliyeva: Xocalıdan dörd övladım, əlimdə iki qumbara və bir bıçaqla çıxmışam

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