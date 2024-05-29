Зумруд Алиева: Я покинула Ходжалы с четырьмя детьми, двумя гранатами и ножом

Моей радости нет предела. Спустя 32 года я возвращаюсь на Родину.

Моей радости нет предела. Спустя 32 года я возвращаюсь на Родину.

Как передает Report, об этом сказала Алиева Зумруд, бывшая вынужденная переселенка, переехавшая в Ходжалы.

"Я скучаю по нашему дому в Ходжалы. Я покинула город с четырьмя детьми, двумя гранатами и ножом. Муж научил меня обращаться с оружием. Он также дал мне две гранаты, одной из которых я должна была подорвать армян, а другой, в случае, если увижу, что попадаю в плен, подорвать себя. Однако необходимости в их использовании не было, и я сдала их в полицейский участок в Нафталане.

Мои теща, тесть, дяди, племянницы, племянники и тети стали жертвами Ходжалинской трагедии. Недавно мы сдали свои образцы ДНК на анализ. Теперь у нас есть надежда, что среди обнаруженных останков будут и принадлежащие моим родным и они наконец-то будут найдены".