Журналисты стран Тюркского совета посетили в Гяндже место ракетного удара

Представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета посетили Гянджу.

Представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета посетили Гянджу.

Как передает командированный в Гянджу сотрудник Report, в рамках визита гости посетили территорию в Гяндже, где в октябре прошлого года в результате армянского террора погибло и было ранено большое число гражданских лиц, произошли большие разрушения.

Журналистам сообщили, что в результате ракетных ударов, нанесенных ВС Армении по второму по величине городу Азербайджана - городу Гяндже с населением в полмиллиона человек, расположенному более чем в 100 километрах от зоны конфликта, погибли 26 гражданских лиц, в том числе женщины и дети, 142 человека получили ранения. Нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, историко-культурным памятникам и транспортным средствам.

Представители иностранных СМИ почтили память мирных жителей, погибших в результате армянского террора в Гяндже.

Визит представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета проходит в рамках "Медиа-тура в Азербайджан".

В поездке принимают участие журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.