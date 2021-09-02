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Журналисты стран Тюркского совета посетили в Гяндже место ракетного удара

Журналисты стран Тюркского совета посетили в Гяндже место ракетного удара Представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета посетили Гянджу.
Внутренняя политика
2 сентября 2021 г. 10:07
Журналисты стран Тюркского совета посетили в Гяндже место ракетного удара
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Представители СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета посетили Гянджу.

Как передает командированный в Гянджу сотрудник Report, в рамках визита гости посетили территорию в Гяндже, где в октябре прошлого года в результате армянского террора погибло и было ранено большое число гражданских лиц, произошли большие разрушения.

Журналистам сообщили, что в результате ракетных ударов, нанесенных ВС Армении по второму по величине городу Азербайджана - городу Гяндже с населением в полмиллиона человек, расположенному более чем в 100 километрах от зоны конфликта, погибли 26 гражданских лиц, в том числе женщины и дети, 142 человека получили ранения. Нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, историко-культурным памятникам и транспортным средствам.

Представители иностранных СМИ почтили память мирных жителей, погибших в результате армянского террора в Гяндже.

Визит представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета проходит в рамках "Медиа-тура в Азербайджан".

В поездке принимают участие журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

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Версия на английском языке ФотоJournalists from Turkic Council member countries visit Ganja 
Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Şurasına üzv və müşahidəçi dövlətlərin media orqanlarının əməkdaşları Gəncədə raket atılmış ərazilərə baş çəkib

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