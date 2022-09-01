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Журналисты побывали в сожженных армянами домах в селе Забух

Журналисты побывали в сожженных армянами домах в селе Забух Группа представителей средств массовой информации посетила освобожденное от оккупации село Забух в Лачынском районе.
Внутренняя политика
1 сентября 2022 г. 13:01
Журналисты побывали в сожженных армянами домах в селе Забух

Группа представителей средств массовой информации посетила освобожденное от оккупации село Забух в Лачынском районе.

Как сообщает командированный в Лачын корреспондент Report, журналисты побывали в сожженных армянами домах.

Перед тем как покинуть село армянские семьи сожгли несколько домов, территорию лесного массива, а также нанесли ущерб остальным домам.

На сегодняшний день в селе несут службу военнослужащие азербайджанской армии, внутренних войск Министерства внутренних дел, сотрудники Лачынского районного отдела полиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Версия на английском языке ФотоJournalists visit houses burned by Armenians in Lachin’s Zabukh village 
Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Zabux kəndində ermənilərin yandırdığı evlərə baş çəkib

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