Журналисты побывали в сожженных армянами домах в селе Забух

Группа представителей средств массовой информации посетила освобожденное от оккупации село Забух в Лачынском районе.

Группа представителей средств массовой информации посетила освобожденное от оккупации село Забух в Лачынском районе.

Как сообщает командированный в Лачын корреспондент Report, журналисты побывали в сожженных армянами домах.

Перед тем как покинуть село армянские семьи сожгли несколько домов, территорию лесного массива, а также нанесли ущерб остальным домам.

На сегодняшний день в селе несут службу военнослужащие азербайджанской армии, внутренних войск Министерства внутренних дел, сотрудники Лачынского районного отдела полиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям.